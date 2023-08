Οικονομία

ΑΑΔΕ: Νέα “λουκέτα” σε δεκάδες επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκαήμερο σφράγισμα σε μπαρ, στο οποίο είχε επιβληθεί 48ωρο λουκέτο για φοροδιαφυγή και ο ιδιοκτήτης του, το άνοιξε με το «έτσι θέλω».

-

Δεκαήμερο λουκέτο έβαλε η ΑΑΔΕ σε μπαρ στον Λαγανά Ζακύνθου, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν συμμορφώθηκε με αρχική ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ειδικότερα, στα μέσα Ιουλίου, οι ελεγκτές της Αρχής είχαν επιβάλει στην επιχείρηση λουκέτο 48 ωρών, επειδή βρέθηκε να εκδίδει αποδείξεις, αλλά να μην τις διαβιβάζει στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης άνοιξε με το «έτσι θέλω» το μπαρ με αποτέλεσμα τελικά το μπαρ να κλείσει – ως διπλά υπότροπη – για δέκα ημέρες, με τη συμβολή και της Αστυνομίας.

Επιπλέον κλιμάκια της ΑΑΔΕ επέβαλαν πλήθος νέων 48ωρων λουκέτων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων σε:

Ψητοπωλείο στο Κολωνάκι, το οποίο δεν είχε διαβιβάσει στο e-send 108 αποδείξεις.

Ψητοπωλείο στην Βουλιαγμένη, για μη διαβίβαση άνω των 100 αποδείξεων.

Καντίνα με ομπρέλες στον Κίσσαμο Χανίων, επειδή δεν είχε εκδώσει 15 αποδείξεις.

Καφετέρια στον Πόρο, για μη διαβίβαση 3.584 αποδείξεων.

Ταβέρνα στον Πόρο για μη διαβίβαση 352 αποδείξεων.

Εστιατόριο στην Κω, για μη διαβίβαση 1.041 αποδείξεων.

Σνακ μπαρ με ομπρέλες στην Κω, επειδή δεν είχε κόψει 17 αποδείξεις.

Εστιατόριο στην Χερσόνησο Ηρακλείου, για μη έκδοση 10 αποδείξεων.

Αναψυκτήριο στην Καβάλα, για μη έκδοση 15 αποδείξεων

Καφετέρια στην Θάσο, για μη διαβίβαση 685 στοιχείων

Κομμωτήριο στα νότια προάστια, για μη διαβίβαση 489 αποδείξεων.

Γνωστή ψαροταβέρνα στην Αίγινα, για μη διαβίβαση 949 αποδείξεων

Καφετέρια στην Σαλαμίνα, για μη διαβίβαση 866 αποδείξεων

Καντίνα με ομπρέλες στον Πόρο, για μη έκδοση αποδείξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: Ρομά επιτέθηκαν με τσιμεντόλιθους και πέτρες σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Πυροβολισμοί έξω από γνωστό κλαμπ

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα