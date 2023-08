Κόσμος

Μάγχη: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες

Νεκροί και αγνοούμενοι μετανάστες από βύθιση σκάφους. Έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Έξι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο του σκάφους που επέβαιναν στη Μάγχη στα ανοιχτά του Σανγκάτ (Πα-ντε-Καλαί), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των γαλλικών αρχών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό μεταξύ 5 και 10 επιβατών που αγνοούνται, ενώ 55 διασωθέντες δέχονται τη φροντίδα από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την εισαγγελία της Βουλώνης.

Το σκάφος εντοπίστηκε να βυθίζεται «νωρίς το πρωί» από σκάφος περιπολίας της γαλλικής υπηρεσίας Cormoran, το οποίο ξεκίνησε αμέσως την επιχείρηση διάσωσης.

