Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση εν μέσω ισχυρών ανέμων. Στη "μάχη" και ενέρια μέσα.

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα, αλλά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ήταν μακριά από κατοικημένη περιοχή και στις 15:15 τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την πλήρη κατάσβεση της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ έκαναν ρίψεις νερού από αέρος και δύο αεροσκάφη.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2023

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για πέντε περιφέρειες σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για το Σάββατο 12 Αυγούστου για πέντε περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Λήμνου)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

