Rapid test δωρεάν την Κυριακή

Ποια ώρες και σε ποιο σημείο θα διεξάγονται από ειδικά κλιμάκια οι δωρεάν έλεγχοι ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκε το σημείο καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτο, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά το σημείο και οι ώρες:

Αχαΐα, Πάτρα, Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, 08:00-22:00.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.