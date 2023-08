Κοινωνία

Λαθραία τσιγάρα - Σκύδρα: Σύλληψη ηλικιωμένου μετά από έρευνα στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πακέτα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι δασμοί και φόροι.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένας 71χρονος συνελήφθη σε χωριό κοντά στη Σκύδρα, καθώς σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 561 πακέτα τσιγάρα και 31 συσκευασίες με καπνό συνολικού βάρους 1.550 γραμμαρίων.

Τα πακέτα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι δασμοί και φόροι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας