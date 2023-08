Αθλητικά

Nέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Προφυλακιστέοι ακόμη 13 κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο με την απολογία των υπόλοιπων 35, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες, οι 30 πρώτοι που απολογήθηκαν, κρίθηκαν όλοι προφυλακιστέοι.

-







Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πρώτοι 13 κατηγορούμενοι από το δεύτερο γκρουπ συλληφθέντων για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια τα ξημερώματα της 8/8.

Μεταξύ των προφυλακιστέων και ένας Έλληνας.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογούνται σήμερα ειναι κροατικής καταγωγής.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε σχέση με την ανθρωποκτονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή.

Οι Κροάτες κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν πήγαν στο σημείο με πρόθεση να επιτεθούν στους οπαδούς της ΑΕΚ, αλλά μόνο για να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας τους.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος Αλβανικής καταγωγής υποστήριξε πως εργάζεται ως ηλεκτρολόγος και πως τη Δευτέρα βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας για δουλειά, ενώ ο 27χρονος Έλληνας επιχειρηματίας είπε πως βρισκόταν στην περιοχή καθώς είχε ραντεβού με πρόσωπο από το οποίο θα αγόραζε μοτοσυκλέτα. Ισχυρίστηκε επίσης πως βρέθηκε στο σημείο όταν άκουσε την φασαρία από περιέργεια.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο με την απολογία των υπόλοιπων 35, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες, οι 30 πρώτοι που απολογήθηκαν, κρίθηκαν όλοι προφυλακιστέοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας