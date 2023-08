Αθλητικά

Nέα Φιλαδέλφεια: Προφυλακιστέοι οι 27 από τους κατηγορούμενους του δεύτερου γκρουπ συλληφθέντων

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο με την απολογία των υπόλοιπων συλληφθέντων, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες, οι 30 πρώτοι που απολογήθηκαν, κρίθηκαν όλοι προφυλακιστέοι.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πρώτοι 27 κατηγορούμενοι από το δεύτερο γκρουπ συλληφθέντων για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια τα ξημερώματα της 8/8.

Ανακριτές και Εισαγγελείς Γνωμοδοτήσεων έκριναν προφυλακιστέους που απολογούνται σήμερα καιεταξύ των προφυλακιστέων είναι και ένας Έλληνας.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογούνται σήμερα ειναι κροατικής καταγωγής.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο με την απολογία των υπόλοιπων 35, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες, οι 30 πρώτοι που απολογήθηκαν, κρίθηκαν όλοι προφυλακιστέοι.

Παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας δήλωσε σήμερα στους Ανακριτές της υπόθεσης ο αδελφός του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή που δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Ο αδελφός του 29χρονου μετέβει στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον συνήγορο του Σταύρο Γεωργόπουλο προκειμένου να δηλώσει παράσταση για τον χαμό του Μιχάλη που έπεσε νεκρός στη Νέα Φιλαδέλφεια χτυπημένος από μαχαίρι , αγνώστου μέχρι στιγμής δράστη.

«Ζητώ να αποδοθεί δικαιοσύνη», ήταν η μόνη δήλωση που έκανε μετά τη δολοφονία του αδελφού του.

Στην Ευελπίδων ο αδελφός του

Ο αδελφός του θύματος κατέθεσε ένα υπόμνημα-αίτημα στην ανακρίτρια με το οποίο ζητάει τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων «με σκοπό τη συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος και τη διερεύνηση της τέλεσης λοιπών αξιόποινων πράξεων.»

Ειδικότερα ο αδελφός του θύματος ζήτησε :

Να συλλεγεί και να τεθεί στην διάθεση της ανάκρισης όλο το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες των συνοριακών σταθμών εισόδου των κατηγορουμένων καθώς και των σταθμών διοδίων που διήλθαν μέχρι την άφιξή τους στην Αττική

Να συλλεγεί το βιντεοληπτικό υλικό από τους σταθμούς «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» «ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» , «ΠΕΡΙΣΣΟΣ», «ΕΙΡΗΝΗ», «ΠΕΥΚΑΚΙΑ»

Να ανασυρθούν όλα τα δεδομένα ( μηνύματα, φωτογραφίες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις και βιντεοληπτικό υλικό) από τις κατασχεθείσες στα χέρια των κατηγορουμένων ηλεκτρονικές συσκευές.

Να τεθούν στην διάθεση της ανάκρισης όλες οι σχετιζόμενες με το τραγικό συμβάν και την παρουσία των κατηγορουμένων στην Ελλάδα – συνομιλίες, αναφορές και ενδοσυνεννοήσεις που έχουν καταγραφεί στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛ.ΑΣ.

Να διερευνηθεί αν είχανε μισθωθεί καταλύματα διαμονής στην Ελλάδα και από ποιους.

Να κληθούν μάρτυρες από Εσάς παθόντες και αστυνομικοί για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της δολοφονικής επίθεσης που έλαβε χώρα από τους κατηγορουμένους .

Να αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο τουλάχιστον από τις συσκευές που έχουν ήδη κατασχεθεί και αποδίδονται στους κατηγορούμενους, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι συνομιλούσαν με Έλληνες υπηκόους και από πότε ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα η μεταξύ τους επικοινωνία.

Να τεθεί στην διάθεση Σας το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που όπως ακούγεται διενεργείται ήδη εντός της Ελληνικής Αστυνομιας.

Μετά τη λήψη αντιγράφων της δικογραφίας και των απολογιών των κατηγορουμένων επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου.

Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για «εγκληματική αμέλεια, , αδράνεια, ανοχή και ασυνεννοησία των εμπλεκόμενων ελληνικών αστυνομικών αρχών- από την ώρα που εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια οι περισσότεροι εκ των κατηγορουμένων μέχρι την συνάντηση που είχαν με τους εν Ελλάδι συνεργούς τους με κοινό σκοπό την δολοφονική επίθεση ( οι προβοκάτορες την ονόμασαν ραντεβού) σε όσους βρίσκονταν το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2023 έξωθεν του γηπέδου "Αγία Σοφιά" στην Νέα Φιλαδέλφια».

Ο αδελφός του θύματος επισημαίνει πως πλέον επαφίεται και εμπιστεύεται μόνο την ελληνική Δικαιοσύνη «για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και της απόδοσης ευθυνών σε όσους αιτιωδώς συνετέλεσαν στην δημιουργία συνθηκών που οδήγησαν στην στυγερή δολοφονία του αδερφού μου.»

Στο προοίμιο του υπομνήματος επισυνάπτεται το εξής απόσπασμα από το ποίημα «Σχήμα της απουσίας» του Γιάννη Ρίτσου:

«Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά απ΄τα σπίτια τους,

Tριγυρίζουν εκεί.

Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι κι έχουν μια ξεχωριστή προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν

μέσα στην καρδιά μας,

τόσο που ο πόνος κάτω απ΄τα πλευρά μας

δεν είναι πια απ΄τη στέρηση,

μα από την αύξηση…

Κι αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους,

είναι που τα κοιλοπονάνε πάλι».

Στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε για όσα έγιναν έξω από το γήπεδο, περιλαμβάνεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση,πλην όμως δεν έχει προσωποποιηθει ως τώρα σε κανέναν από τους 105 κατηγορούμενους που από χθες απολογούνται για τα βίαια επεισόδια.

Χθες Παρασκευή, προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 30 κατηγορούμενοι της πρώτης ομάδας που απολογήθηκε για την υπόθεση της Νέας Φιλαδέλφειας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 28 Κροάτες κατηγορούμενοι, ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας 27χρονος Έλληνας επιχειρηματίας.





