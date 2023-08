Κοινωνία

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας. Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες των αστυνομικών αρχών

-

Του Μανώλη Ασαριώτη



Νεκρός εντοπίστηκε στη Σαλαμίνα σήμερα Σάββατο κατά τις μεσημβρινές ώρες, άνδρας του οποίου τα στοιχεία είναι μέχρις στιγμής άγνωστα. Η ηλικία του νεκρού υπολογίζεται περίπου στα 50 έτη, και πρόκειται μάλλον για Αλβανό μετανάστη.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του και μάλιστα σε καθήμενη στάση σε καρέκλα, πράγμα που δείχνει ότι ο πυρβολισμός στο πίσω μέρος της κεφαλής έγινε εξ επαφής ή αιφνιδιαστικά. Τον εντοπισμό του πραγματοποίησε φίλος του.

Προανάκριση για το συμβάν, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας

Περισσότερα σύντομα...

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας