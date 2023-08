Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Οι γονείς των συλληφθέντων χούλιγκαν ζητούν παρέμβαση της κροατικής κυβέρνησης

Τι αναφέρουν σε επιστολή που έστειλαν και τι καταγγέλλουν.

Μερίδα γονέων αλλά και συνοπαδοί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ έστειλαν επιστολή στην κροατική κυβέρνηση με την οποία ζητούν την άμεση παρέμβαση της ώστε οι δικοί τους άνθρωποι να έχουν μια δίκαιη δίκη, αλλά παράλληλα να έχουν και καλύτερη αντιμετώπιση από δω και πέρα από τις ελληνικές αρχές.

Στην επιστολή καταγγέλουν τις συνθήκες κράτησης, επιμένουν ότι υπάρχουν τραυματίες τους οποίους δεν έχουν προσέξει όπως θα έπρεπε οι αρχές. Επίσης στην ίδια επιστολή καταγγέλουν οτι μεθοδεύεται ο διαχωρισμός τους σε μικρότερα γκρουπ που θα μεταφερθούν σε διάφορες φυλακές, πρακτική που θεωρούν ότι εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια τους καθώς στα σωφρονιστικά ιδρύματα τους περιμένουν με... άγριες διαθέσεις οπαδοί των ελληνικών ομάδων που θέλουν να πάρουν εκδίκηση, σύμφωνσ με το protothema.gr

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Απευθυνόμαστε σε εσάς ως γονείς παιδιών που έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα. Ως γονείς και οικογενειάρχες, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, ανεξάρτητα από το πού διαπράττεται και από ποιον.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του δικηγόρου Βασίλη Νουλέζα, στην οποία ήταν πολύ επικριτικός στο δικαστήριο και την ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με την υπόθεση των παιδιών μας, πολιτών της Δημοκρατίας της Κροατίας, είναι προφανές ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι δεν θα έχουν δίκαιη δίκη και εγγυημένη ασφάλεια στην Ελλάδα.

Το λιντσάρισμα των ΜΜΕ στην Ελλάδα, παρά το τεκμήριο αθωότητας, δημιουργεί την αντίληψη ότι τα παιδιά μας είναι δολοφόνοι. Απευθύνουμε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κροατίας, στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις συνταγματικές και νομικές τους αρμοδιότητες για να βοηθήσουν τους Κροάτες πολίτες στο εξωτερικό.

Απαιτούμε να εμπλακούν στην υπόθεση αυτή όλες οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Κροατίας. Καλούμε το Υπουργείο Εξωτερικών να εμπλακεί περισσότερο στην υπόθεση, με τακτικές επαφές με τις οικογένειες των κρατουμένων. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η επείγουσα αναχώρηση αντιπροσωπείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ελληνική Δημοκρατία.

Παρακαλούμε να κάνετε τα πάντα για να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά μας θα λάβουν όλη τη διπλωματική και νομική συνδρομή που συνήθως παρέχεται σε πολίτες μας που συλλαμβάνονται σε ξένη χώρα, ειδικά δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτών της Δημοκρατίας της Κροατίας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νεότεροι, το πολύ 18, 19 ή 20 ετών.

Ζητούμε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής για να τους βάλουν σε μία φυλακή και όχι να τους χωρίσουν. Αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία εγγυάται το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Από το λιντσάρισμα των ΜΜΕ, καθώς και από τη δήλωση του δικηγόρου Βασίλη Νουλέζα για τη στάση του δικαστή απέναντι στα παιδιά μας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι προφανές ότι το τεκμήριο αθωότητας σε σχέση με τα παιδιά μας, πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας, απλά δεν υπάρχει.

Ζητάμε να εξασφαλιστεί στα παιδιά μας μια δίκαιη δίκη. Ζητάμε επίσης να διασφαλιστεί στα παιδιά μας η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους υπό κράτηση στην Ελλάδα και οι διπλωματικοί μας εκπρόσωποι να τα επισκέπτονται τακτικά και να ελέγχουν το επίπεδο ασφαλείας. Ζητάμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντικειμενική ενημέρωση προς το συμφέρον μιας δίκαιης δίκης και της προστασίας των παιδιών μας.

Και τέλος, υπάρχουν μεταξύ των παιδιών μας σοβαρά τραυματισμένα με μαχαιριές από μαχαίρια και άλλα αντικείμενα και απαιτούμε να διωχθούν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων κατά των πολιτών της Δημοκρατίας της Κροατίας».