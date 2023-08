Πολιτική

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή - Κροάτης πρόεδρος: Αν η Αθήνα κρατήσει και τους 100, θα δημιουργηθεί βεντέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαρακτηρίζει "βεντέτα" την περίπτωση προφυλάκισης και των 100 συλληφθέντων, ενώ οι γονείς τους με επιστολή τους αμιφσβητούν την ικανότητα της Ελλάδας για δίκαιη δίκη

-

Στα αιματηρά επεισόδια που προκάλεσαν οι χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς.

Όπως είπε ο ίδιος, οι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήγαν στην Ελλάδα για να κάνουν επεισόδια, τονίζοντας ότι αυτό είναι κάτι που ο ίδιος δεν μπορεί να στηρίξει.

Για την Ελληνική Αστυνομία δήλωσε πως έχει δικαίωμα να τους κρατήσει (πριν τους απαγγελθούν κατηγορίες) «για πέντε ημέρες. Το χρονικό αυτό διάστημα λήγει τώρα. Πρόκειται για 100 άτομα και δεν ξέρουμε αν θα προφυλακιστούν όλοι. Ανεξάρτητα από το γιατί κατέβηκαν, πήγαν για να κάνουν επεισόδια και εγώ αυτό δεν μπορώ να το στηρίξω. Αυτή είναι περίεργη συμπεριφορά».

Και συνέχισε λέγοντας για τους Κροάτες κατηγορούμενους πως «είναι πολίτες και έχουν τα δικαιώματά τους, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε μια ζωή δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν είναι γνωστές».

Ενώ παράλληλα απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση είπε: «Αν η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να τους κρατήσει και τους 100 μέσω κάποιου είδους "τεχνητής κράτησης", αυτό θα είχε στοιχεία βεντέτας ή απόδοσης συλλογικής ευθύνης. Περιμένω ότι πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν».

Ο Κροάτης πρόεδρος ρωτήθηκε και για την ανοιχτή επιστολή που έστειλαν στα ΜΜΕ οι γονείς των συλληφθέντων Κροατών, ζητώντας να αφεθούν ελεύθερα τα παιδιά τους.

Όπως είπε, έχει ενημερωθεί για την επιστολή, αλλά όπως είπε, δεν πρέπει να εμπλέξουμε τους γονείς. Οι συλληφθέντες, είπε, «είναι ενήλικες, δεν τους έστειλαν οι γονείς τους εκεί. Πήγαν μόνοι τους και κάποιοι θα λογοδοτήσουν για αυτό. Αλλά όχι και τα 100 άτομα».

Προφυλακίστηκαν 70 άτομα για τα επεισόδια και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι 40 κατηγορούμενοι από το το δεύτερο γκρουπ συλληφθέντων που απολογήθηκαν για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Κατσουρής, τα ξημερώματα της Δευτέρας 08/8.

Αναμέσα τους βρίσκεται και ένας Έλληνας 26 ετών, ενώ οι υπόλοιποι 39 είναι Κροάτες χούλιγκαν της «φάλαγγας» που έφτασε στην Ελλάδα από το Ζάγκρεμπ.

Ο συνολικός αριθμός όσων έχουν προφυλακιστεί για τα επεισόδια έξω από την «OPAP Arena» ανεβαίνει πλέον στους 70, ενώ δύο εξ αυτών είναι Έλληνες.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ και στα αιματηρά επεισόδια

Σημειώνεται ότι χθες, Παρασκευή κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οι 30 κατηγορούμενοι του πρώτου γκρουπ που απολογήθηκαν για τα επεισόδια.

Επίσης έχει ξεκινήσει η λήψη γενετικού υλικού από τους 105 συλληφθέντες, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο φυσικός αυτουργός της στυγερής δολοφονίας του Μιχάλη. Τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν την Τετάρτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε εκπαιδευτική πτήση - Νεκροί οι δύο πιλότοι (βίντεο)

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του