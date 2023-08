Αθλητικά

Μιχάλης Κατσουρής: Χώρος ιστορικής μνήμης ο τάφος του 29χρονου στην Ελευσίνα

Ο 29χρονος, κάτοικος Ελευσίνας και φίλαθλος της ΑΕΚ, έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από ναζί χούλιγκαν έξω από το γήπεδο της ομάδας του, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τρίτη 8 Αυγούστου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ελευσίνας, ο χώρος ταφής του Μιχάλη Κατσουρή, του 29χρονου δολοφονημένου στη Νέα Φιλαδέλφεια από τις ορδές χούλιγκαν, θα αποτελέσει σύμβολο ιστορικής μνήμης.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ελευσίνας: «Πρόκειται για πρόταση-εισήγηση του Δημάρχου Αργύρη Οικονόμου, η οποία έγινε αποδεκτή από το τελευταίο, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας. Ο Μιχάλης Κατσουρής, ένα παιδί της Ελευσίνας, φίλαθλος της ΑΕΚ, έπεσε θύμα άγριας, άνανδρης και απρόκλητης βίας έξω από το γήπεδο της ομάδας του, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τρίτη 8 Αυγούστου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Η Ελευσίνα, μία πόλη που στέκεται απέναντι στον φασισμό και τον ρατσισμό, μια πόλη ενάντια σε κάθε φαινόμενο βίας, οφείλει να τιμήσει με τις πρέπουσες ενέργειες τη μνήμη ενός δικού της παιδιού. Του Μιχάλη Κατσουρή.

Η άνανδρη και απρόκλητη δολοφονία του Μιχάλη δεν πρέπει να ξεχαστεί και δεν θα ξεχαστεί. Ο χώρος ταφής του, θα είναι πάντα εκεί, ως σύμβολο ιστορικής μνήμης, να θυμίζει σε όλους μας αλλά και στις επόμενες γενιές, τις οδυνηρές συνέπειες της οπαδικής-φασιστικής βίας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στη μνήμη του Μιχάλη».

