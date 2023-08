Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Οι ευχές του πατέρα του για τα γενέθλια του

Τι ευχήθηκε στον γιο του ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει σήμερα 12 Αυγούστου γενέθλια και ο πατέρας του Απόστολος του ευχήθηκε και μέσα από τα social media, με ένα τρυφερό μήνυμα.

Στα 25 του χρόνια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη πετύχει πάρα πολλά στην καριέρα του και ο Απόστολος Τσιτσιπάς του ευχήθηκε να είναι Πολύχρονος και… Πολυνίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας του κορυφαίου Έλληνα τενίστα έγραψε: «Να μας ζήσεις αγόρι μου, να είσαι πάντα καλά και όταν είσαι κοντά μας και όταν είσαι μακριά. Να είναι η κάθε σου μέρα μια καινούργια αρχή. Να μας ζήσεις αγόρι μου, σ’ αγαπάμε πολύ. Στέφανε Πολύχρονος και Πολυνίκης»

