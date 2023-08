Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο υποστηρίζει ότι απελευθέρωσε εδάφη στην Ζαπορίζια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ουκρανός στρατηγός έκανε αναφορά για μεγάλες απώλειες από την πλευρά των Ρώσων στις τελευταίες μάχες.

-

Οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν εδάφη που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι εισβολείς κοντά στην κοινότητα Ρομπότινε της περιφέρειας Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Προς την κατεύθυνση της Τάβρια», έγραψε ο στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάβσκι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στο νότιο μέτωπο, σε ανάρτηση που έκανε αργά χθες Σάββατο στην πλατφόρμα Telegram. «Απελευθερώθηκαν εδάφη. Οι (ουκρανικές) δυνάμεις συνεχίζουν το έργο τους», συμπλήρωσε. Ο στρατηγός Ταρνάβσκι δεν διευκρίνισε ποιες ακριβώς κοινότητες απελευθερώθηκαν.

Νωρίτερα, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε «πρόοδο στην περιοχή του Ρομπότινε, στην περιφέρεια Ζαπορίζια».

Αναφερόμενος στις απώλειες των δυνάμεων της Μόσχας, ο ουκρανός στρατηγός είπε πως 80 στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν σε μάχες των τελευταίων 24 ωρών, ενώ υποστήριξε πως δύο Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς που αφορούν το πεδίο των μαχών.

Με πληροφορίες από Ukrinform και ΑΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Κυριακή

Βραζιλία: 5χρονη σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ταραχών

Τρίκαλα: Κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού