Οικονομία

Market Pass - Youth Pass: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προ των πυλών η υλοποίηση του πρώτου πακέτου μέτρων στήριξης. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass. Πότε θα γίνει η καταβολή του Youth Pass.

-

Αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση των πρώτων παρεμβάσεων της κυβέρνησης, προκειμένου να αμβλυνθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις της ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στο τέλος του μήνα αναμένεται αν ανοίξει η πλατφόρμα - μόνο για τους νέους δικαιούχους - για το Μarket Pass, ενώ ο Σεπτέμβριος δείχνει να είναι ο μήνας των πληρωμών, αφού εκτός από το επίδομα της ακρίβειας θα πληρωθεί και το Youth Pass για τους νέους που θα συμπληρώσουν τόσο το 18ο και το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Να σημειωθεί ότι όσοι ήδη έχουν λάβει το πρώτο μέρος από το επίδομα, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σενάριο που προκρίνεται αυτή την στιγμή, είναι να υπάρξει μία (!) εφάπαξ πληρωμή για τους δικαιούχους του Market Pass, πιθανότατα στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τότε ή ίσως και λίγο αργότερα - αρχές Οκτωβρίου - τοποθετείται χρονικά και η καταβολή του Youth Pass, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ίσως δεν χρειαστεί να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για κάτι τέτοιο.

Όπως έχει γίνει γνωστό η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις νέες δηλώσεις εκτιμάται ότι θα ανοίξει στο τέλος Αυγούστου και σε αυτή θα μπαίνουν οι νέοι δικαιούχοι και όχι οι παλαιοί, αφού για αυτούς η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη και δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτε απολύτως όσοι έχουν κάνει αιτήσεις από τον πρώτο κύκλο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δικαιούχοι του νέου κύκλου για το Market Pass θα είναι περίπου 2,8 εκατ. νοικοκυριά.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του Market Pass για την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου του 2023, θα είναι ακριβώς τα ίδια με την προηγούμενη περίοδο και μοναδική διαφορά θα είναι ότι θα ληφθεί υπόψη η φορολογική δήλωση του 2023, δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022.

Ποιες όμως είναι οι διαφορές:

Αν κάποιος πέρυσι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, είτε γιατί μειώθηκε το εισόδημά του, είτε αυξήθηκαν τα μέλη της οικογένειάς του, θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση με βάση την φορολογική δήλωση του 2023. Σε περίπτωση που κάποιος έλαβε το Market Pass μέχρι και τον Ιούλιο, αλλά τα έσοδά του αυξήθηκαν και ξεπέρασαν το όριο, τότε θα ενημερωθεί αυτομάτως από το σύστημα ότι δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος. Ενημέρωση θα έχουν επίσης και οι παλαιοί δικαιούχοι που είναι εκ νέου δικαιούχοι.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που είναι 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, συν 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος έως 1.000 ευρώ αγορών.

Παραμένουν τα ίδια κριτήρια, εισοδηματικά (έως 16.000 ευρώ ο άγαμος, 24.000 ευρώ ο έγγαμος συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο) και περιουσιακά (έως 250.000 ευρώ ο άγαμος, 400.000 ευρώ ο έγγαμος).

Η ενίσχυση χορηγείται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την ψηφιακή κάρτα, η ενίσχυση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές σε καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Επίσης, η ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αν ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα λαμβάνει το 80% της ενίσχυσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς.

To Youth Pass, ύψους 150 ευρώ, θα το λάβουν οι 18άρηδες ενώ θα δοθεί αναδρομικά και σε όσους έχουν κλείσει τα 19.

Δικαιούχοι είναι όσοι έως την 31η Δεκεμβρίου του 2022 έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κωδικούς Taxisnet.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Βραζιλία: 5χρονη σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ταραχών

Τρίκαλα: Κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού