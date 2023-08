Οικονομία

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Με ποιόν τρόπο ο επιτήδειος ξεγέλασε το θύμα του, την έστειλε στο πλησιέστερο ΑΤΜ και της άδειασε τον τραπεζικό λογαριασμό.

Ως βοηθός του λογιστή της, συστήθηκε ένας άγνωστος, μέχρι στιγμής άνδρας, σε μία 40χρονη από την Κίσσαμο Χανίων, αφού την κάλεσε στο τηλέφωνο την περασμένη Πέμπτη (10/8).

Με πειστικό τρόπο και δείχνοντας να γνωρίζει λεπτομέρειες για τις φορολογικές της υποθέσεις, της είπε ότι δικαιούται χρήματα από το market pass, όμως έπρεπε να πάει στο κοντινότερο ΑΤΜ και να κάνει κάποιες ...απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό της.

Η γυναίκα πείστηκε και πατώντας τις επιλογές που της υποδείκνυε ο δήθεν λογιστής, έκαναν φτερά από τον λογαριασμό της 4.900 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε δύο λογαριασμούς.

Η 40χρονη πήγε αμέσως στην αστυνομία, κατήγγειλε την απάτη και οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν δύο γυναίκες, μία στο Ηράκλειο και μία στην Αθήνα, στις οποίες ανήκαν οι λογαριασμοί.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: ekriti.gr

