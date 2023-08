Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Ισχυρή δόνηση με διάρκεια

Η πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος, το επίκεντρο και η διάρκεια της δόνησης. Μήνυνα 112 στους κατοίκους.

Ισχυρός σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο στα 10,7 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Σούγιας Χανιών.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:49 και ήταν ιδιαίτερα αισθητός και είχε διάρκεια τουλάχιστον δέκα δευτερολέπτων.

Το 112 έστειλε μήνυμα και ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν τις επικίνδυνες περιοχές όπως τα φαράγγια και τους βράχους καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Χανιά: Κλειστά τα φαράγγια στην Περιφερειακή Ενότητα λόγω της σεισμικής δραστηριότητας

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα Κυριακή όλα τα φαράγγια της Περιφερειακής Ενότητας, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας από τη σεισμική δραστηριότητα το πρωί της Κυριακής στα νότια των Χανίων.

Ήδη το φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστό από τις 11.00 το πρωί αμέσως μετά το ατύχημα που συνέβη εντός του φαραγγιού με τον τραυματισμό περιπατητή από πτώση βράχου.

