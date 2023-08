Αθλητικά

Η ΑΕΚ απέκτησε σέντερ από το ΝΒΑ

Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε, που πέρυσι αγωνιζόταν στους Μπόστον Σέλτικς, θα ενισχύσει την «Ένωση» στη νέα περίοδο.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού Εμφιόντου Καμπενγκέλε, έως το τέλος της σεζόν 2023/24.

Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει την απόκτηση του Εμφιόντου Καμπενγκέλε (Mfiondu Kabengele, 25 χρ., 2μ.08). Ο Αμερικανός αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1997. Ο απόφοιτος του Florida State επιλέχθηκε στην 27η θέση του NBA draft το 2019 από τους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι τον έκαναν trade στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Μέχρι και τον Μάρτιο του 2021, μέτρησε συνολικά 32 συμμετοχές στο ΝΒΑ (μ.ο. 2.5 πόντοι, 0.8 ριμπάουντ) και 27 στην G-League (μ.ο. 18.7 πόντοι, 9.3 ριμπάουντ). Έκλεισε εκείνη τη χρονιά, αγωνιζόμενος σε 16 αγώνες με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (μ.ο. 4.3 πόντους, 3 ριμπάουντ).

Το καλοκαίρι του 2021, ο Αμερικανός με ρίζες από το Κογκό, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Χιούστον Ρόκετς, παίρνοντας συμμετοχές στη θυγατρική της ομάδας στην G-League, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής, καταγράφοντας 17.5 πόντους, 9.8 ριμπάουντ. Την περυσινή αγωνιστική περίοδο, ο Καμπενγκέλε υπέγραψε 2-way συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς, έχοντας τέσσερις συμμετοχές στο ΝΒΑ και 40 στη G-League (μ.ο. 18.6 πόντοι, 10.3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ).

