Μύκονος – κλοπή: Έκανε τη μπάζα της ζωής του, αλλά πιάστηκε από το κλεμμένο ρολόι που φόρεσε

Ο 38χρονος συλληφθείς αφαίρεσε κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά έκανε την γκάφα της ζωής του!

Εξιχνιάστηκε κλοπή αντικειμένων πολύ μεγάλης αξίας και σημαντικού χρηματικού ποσού, από ξενοδοχειακό κατάλυμα στη Μύκονο

Ο δράστης εντοπίστηκε καθώς φορούσε πολυτελές ρολόι το οποίο βρισκόταν ανάμεσα στα κοσμήματα που είχε κλέψει!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε χθες (Σάββατο 12 Αυγούστου 2023), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, κλοπή αντικειμένων-χρημάτων από ξενοδοχειακό κατάλυμα και συνελήφθη ο δράστης.

Πρόκειται για έναν 38χρονο αλλοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα όπως διακριβώθηκε, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, εμπεριστατωμένης έρευνας και συνδυαστικής αξιοποίησης στοιχείων, προχθές το μεσημέρι ο δράστης προσποιούμενος τον πελάτη ξενοδοχειακής επιχείρησης μπήκε σε δωμάτιο, του οποίου οι ένοικοι απουσίαζαν και αφαίρεσε τιμαλφή (ρολόγια, κοσμήματα, αξεσουάρ) εκτιμώμενης αξίας 350.520,00 δολαρίων Η.Π.Α. και 10.000,00 ευρώ.

Αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη χθες πρώτες πρωινές ώρες, ο οποίος κυκλοφορούσε φορώντας ένα από τα κλεμμένα πολυτελή ρολόγια.

Ακολούθησε έρευνα στο κατάλυμα που διέμενε, όπου βρέθηκαν τα υπόλοιπα αφαιρεθέντα αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 7.980 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

