Σεισμός στην Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός πεζοπόρου από κατολίσθηση βράχων

Ο άνδρας έκανε πεζοπορία στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δυστυχώς ακρωτηριάστηκε στο πόδι.

Σοβαρά τραυματίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα άτομο που έκανε πεζοπορία στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποκόλληση βράχων εξαιτίας του σεισμού των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στις 10:49 το πρωί.

Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά με συνέπεια να ακρωτηριαστεί στο πόδι.

Για την παραλαβή του τραυματία σηκώθηκε ελικόπτερο ενώ επί τόπου βρέθηκαν και πυροσβέστες από την Ανώπολη και τις Βρύσες.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα το 112 ήχησε στα Χανιά μετά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ που αναστάτωσε όλη την Περιφέρεια και ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν τις επικίνδυνες περιοχές όπως τα φαράγγια και τους βράχους καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Λόγω σεισμικής δόνησης στην περιοχής σας, αποφύγετε επικίνδυνες περιοχές (φαράγγια, βράχους)



Κίνδυνος κατολισθήσεων



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



