Ο Μητσοτάκης φιλοξενεί την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Χανιά

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, φιλοξενείται μαζί με τον σύζυγο της, στη βίλα του Πρωθυπουργού, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Στα Χανιά βρίσκεται από χθες Σάββατο 12 Αυγούστου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν, φιλοξενούμενη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας.

Η επίσκεψη είναι ιδιωτική και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διαρκέσει 2-3 ημέρες.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι, η Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν και ο σύζυγός της Γερμανός γιατρός, Χάικο φον ντερ Λάιεν, απολαμβάνουν την Κρητική φιλοξενία και διαμένουν στη γνωστή βίλα Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το βράδυ του Σαββάτου οι προσκεκλημένοι του Κυριάκου και της Μαρέβας Μητσοτάκη, απόλαυσαν το δείπνο τους με κρητικά εδέσματα με θέα τον Κόλπο της Σούδας.

