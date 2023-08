Πολιτική

Στη Χειμάρρα για τον Φρέντι Μπελέρη ο Μπακογιάννης

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην Χειμάρα για να στηρίξει την την άμεση απελευθέρωση του εκλεγμένου δημάρχου της Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη.

Στη Χειμάρρα θα βρεθεί αύριο (14/8) ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, Κώστας Μπακογιάννης, προκειμένου να μιλήσει στη μεγάλη συγκέντρωση -διαδήλωση, που διοργανώνει στον κεντρικό πεζόδρομο Σπηλαίων στις 6 μ.μ. η ομογένεια, μέσω της ομογενειακής οργάνωσης «Ομόνοια». Οι συμμετέχοντες ζητούν την άμεση απελευθέρωση του εκλεγμένου δημάρχου της Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, ώστε να καταστεί δυνατή η ορκωμοσία και η ανάληψη των καθηκόντων του. Η ημερομηνία που επελέγη δεν είναι τυχαία, καθώς εκπνέει η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπει ο εκλογικός νόμος της γειτονικής χώρας για την ορκωμοσία του.

Αυτό που αναμένουν οι διοργανωτές είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, ώστε να ενσκήψει πάνω στην προφυλάκιση και στο κατηγορητήριο του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας. «Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών Αρχών είναι συλλογική άσκηση και όχι μονομερής προσπάθεια», επισημαίνουν κι έτσι ζητούν να ορκιστεί ο εκλεγμένος δήμαρχος και να τερματιστεί άμεσα η προφυλάκισή του.

Ο δήμαρχος Αθηναίων με την παρουσία του στη συγκέντρωση, θα μεταφέρει το μήνυμα στήριξης στον εκλεγμένο δήμαρχο της Χειμάρρας και ευρύτερα στην ομογένεια, ενώ θα τονίσει την ανάγκη υπεράσπισης του Κράτους Δικαίου και των ευρωπαϊκών Αρχών, σε μια περίοδο που η Αλβανία επιδιώκει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ειδικά για την επίσκεψη του Κώστα Μπακογιάννη αύριο το απόγευμα στην Αλβανία, η «Ομόνοια Χειμάρρας», σε ανακοίνωσή της τονίζει: «Αποτελεί μεγάλη μας τιμή και χαρά, που στην προσπάθειά μας αυτή θα συμμετέχει με την παρουσία του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, συμβάλλοντας έμπρακτα ως άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης, στον σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους δήμους για τη συμπαράστασή τους και την έμπρακτη στήριξη. Μάς γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».





