Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 13.00 το μεσημέρι στο Δήμο Στυρέων Ευβοίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση ανατολικά του Νιμπορειού και κοντά στον επαρχιακό δρόμο Καρύστου-Στύρων.

Η περιοχή έχει έντονο ανάγλυφο και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Στυρέων Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2023

