Κίνα - Κατολίσθηση στη Σιάν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

«Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται» μετά από αυτή την τραγωδία, ανέφερε το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της πρωτεύουσας της επαρχίας Σιάν

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολίσθησης στην επαρχία Σαανσί στη βορειοδυτική Κίνα, και έξι άνθρωποι αγνοούνται, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή βροχοπτώσεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Μια ξαφνική ορεινή πλημμύρα συνέβη στις 18:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή στο μικρό χωριό Γουεζιπίνγκ, κοντά στην πόλη Σιάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανσί .

Ο προηγούμενος απολογισμός ανέφερε τέσσερις νεκρούς. «Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται» μετά από αυτή την τραγωδία, ανέφερε το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της πρωτεύουσας της επαρχίας Σιάν.

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση που «παρέσυρε δύο σπίτια» και «κατέστρεψε δρόμους, γέφυρες, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες υποδομές», ανακοίνωσε νωρίτερα το κρατικό ραδιόφωνο CNR. Εκατό στρατιώτες καθώς και πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις ανακούφισης «οι οποίες συνεχίζονται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), φαίνονται σπασμένα δέντρα και φερτά υλικά να συσσωρεύονται κατά μήκος των λασπωμένων δρόμων σε χωριό που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, όπου κατοικίες και υποδομές υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν εντελώς.

Η Κίνα είναι αντιμέτωπη εδώ και αρκετές εβδομάδες με πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και πολλές φονικές πλημμύρες. Ο απολογισμός από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας από τις 31 Ιουλίου δεν σταματά να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, τουλάχιστον 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

