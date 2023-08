Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκαν εναέρια

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Τόπος. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Τόπος, αλλά ευτυχώς οριοθετήθηκε.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Τόπος στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2023

