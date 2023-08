Κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών: Είχαν κάνει 19χρονη “βαποράκι” ναρκωτικών (εικόνες)

Στη "φάκα" κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με "χρυσές" δουλειές σε Ηράκλειο και Ζάκυνθο και dealer μία νεαρή κοπέλα. Η δράση τους και πώς έφτασαν οι Αρχές σα ίχνη τους.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης σε περιοχές του Ηρακλείου και στη Ζάκυνθο, αλλά και στη σύλληψη συνολικά 9 ατόμων (6 ημεδαπών και 3 αλλοδαπών) και την ταυτοποίηση δύο ακόμη που κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά, όπλα κ.λπ. προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου. Στην στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται 59 ακόμα άτομα (55 ημεδαποί και 4 αλλοδαποί) που προμηθεύτηκαν ναρκωτικά από την εγκληματική ομάδα.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που είχε η αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τον Απρίλιο του 2023 εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος. Η προμήθεια της ομάδας με ναρκωτικά (κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη) και η αποθήκευσή τους γινόταν με μέριμνα τριών ημεδαπών (ενός 36χρονου και ενός 77χρονου στο Ηράκλειο και ενός 46χρονου στη Ζάκυνθο) ενώ τη μεταφορά των ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Ηράκλειο πραγματοποιούσε μια 19χρονη.

Οι υπόλοιποι έξι συλληφθέντες (3 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί) και ένας ημεδαπός τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί , οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα, φέρονται ότι είχαν συστήσει μια δεύτερη ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, έχοντας πραγματοποιήσει μέσα στο χρονικό διάστημα από 15-4-2023 έως και 5-7-2023, περισσότερες από 328 αγοραπωλησίες από τις οποίες αποκόμισαν οικονομικό όφελος τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια αυτής, εντόπισαν τη 19χρονη, η οποία αμέσως μετά την αποβίβασή της από πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον 77 χρονο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, παραδίδοντάς του βαλίτσα με 4 κιλά και 240 γραμμάρια κάνναβης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον 36χρονο ημεδαπό προκείμενου να παραλάβει από αυτόν ποσότητα κοκαΐνης για να την μεταφέρει στη Ζάκυνθο όπου θα την παρέδιδε στον 46χρονο ημεδαπό ο οποίος αναζητείται.

Αμέσως μετά τη σύλληψή τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, καταστήματα και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στις οποίες συμμετείχαν επίσης και αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 κιλά και 244 γραμμάρια κοκαΐνης, 4 κιλά και 522,4 γραμμάρια κάνναβης, χρηματικό ποσό 15.295 ευρώ, τρία αυτοκίνητα, κυνηγετικά όπλα, ζυγαριές ακριβείας, πυροβόλο όπλο με μορφή μπρελόκ, ξιφολόγχη πολεμικού όπλου, γεμιστήρες και φυσίγγια. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

