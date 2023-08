Κοινωνία

Μυτιλήνη: Διάσωση 48 μεταναστών από ακυβέρνητη λέμβο (βίντεο)

Πού και πώς εντοπίστηκαν οι μετανάστες. Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωσή τους.

Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 48 μεταναστών στη Μυτιλήνη.

Επίσης, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Λιμενικό, τρεις από τους διασωθέντες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Εντοπισμός και διάσωση 48 ατόμων στη Μυτιλήνη 13.8.23

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό:

"Πρωινές ώρες σήμερα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή της Αγριελιάς ν. Λέσβου, μία (01) πνευστή ακυβέρνητη λέμβο, στην οποία επέβαινε ικανός αριθμός ατόμων.

Άμεσα το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση σαράντα οκτώ (48) αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης.

Τρεις από τους διασωθέντες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “BOΣΤΑΝΕΙΟ” για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ η λέμβος βυθίστηκε".





