Αθλητικά

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Προφυλακιστέοι οι πρώτοι 15 κατηγορούμενοι του τρίτου γκρουπ συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται η απόφαση για τους τελευταίους 18 κατηγορούμενους

-

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 15 πρώτοι κατηγορούμενοι από το τρίτο γκρουπ κατηγορουμένων για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την απολογία τους στους ανακριτές.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους τελευταίους 18 κατηγορούμενους.

Το πρωί κρίθηκε προφυλακιστέος και άλλος ένας από τους κατηγορούμενους της τρίτης ομάδας, ο οποίος απολογήθηκε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τις δύο προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν συνολικά 70 κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ανάμεσα τους, δύο Ελληνες, ένας αλβανικής καταγωγής κάτοικος Ελλάδας. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι Κροάτες.





Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)