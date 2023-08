Κοινωνία

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Η Έρση Ρίτσου στον ΑΝΤ1 για το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου στο υπόμνημα του αδελφού του 29χρονου (βίντεο)

Στο κεντρικό δελτίο ειδησεων του ΑΝΤ1 μίλησε η κόρη του ποιητή Γιάννη Ριτσου για το περίφημο "Σχήμα της απουσίας". Για το ίδιο ποίημα και πώς την βοήθησε στο πένθος της μίλησε και η μητέρα της Γαρυφαλιάς που είχε δολοφονηθεί στην Φολέγανδρο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Με το αίτημα για "Δικαιοσύνη" αλλά και με στίχους από ένα ποίημα του μεγάλου Έλλην ποιητή προσήλθε στα δικαστήρια ο αδελφός του 29χρονου Μιχάλη. Το ποίημα που άνοιγε το υπόμνημά του προς τις δικαστικές αρχές ήταν "το Σχήμα της απουσίας".

"Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια τους τριγυρίζουν εκεί μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαγητό και ακούει το νερό να κοχλάζει σαν να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο πάντα εκεί..."

H μητέρα της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε από το σύντροφό της στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021 παραλαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο της κόρης της είχε χρησιμοποιήσει τους ίδιους στίχους.

"Εννοείται ότι με έχει αγγίξει και εννοείται ότι νιώθω το παιδί μου μέσα στα φουστάνια μου δηλαδή ακριβώς δεν έχει φύγει ποτέ από κοντά μου δεν το έχει πάρει ποτέ αυτός και αυτό θα ήθελα να πω και σε αυτήν τη μάνα να έχει δύναμη για να μπορεί να βρει τη Γαλήνη για να νιώθει το παιδί της κοντά της γιατί πραγματικά Είναι κοντά αυτά τα παιδιά δηλαδή εγώ το νιώθω κάθε μέρα αυτό στην καθημερινότητά μου δηλαδή....." ανέφερε στον ΑΝΤ1 η μητέρα της Γαρυφαλλιάς.

Η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, Έρη, μίλησε στον ΑΝΤ1, για την ιστορία, πίσω από τους στίχους.

"Είναι ένα ποίημα που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ από ανθρώπους που έχουν νιώσει τον πόνο, του να χάνουν το παιδί τους, να χάνουν ένα νεο ανθρώπο, να χάνουν ένα νεαρό παιδί, είναι ένα ποίημα συγκινητικό ακριβώς γιατί αναφέρεται σε μία περίπτωση γιατί και ο Ρίτσος το έγραψε για το θάνατο ενός μικρού κοριτσιού που ήτανε βαφτιστήρι του και αγαπημένο του παιδί και εκφράζει όλο τον πόνο των γονιών, του ανθρώπου που χάνει το δικό του νέο άνθρωπο....είναι ένα ποίημα που δείχνει ότι η παρουσία αυτού που φεύγει, που πεθαίνει, δεν χάνεται ποτέ, είναι πάντα παρούσα, γιατί ο πόνος μένει πάντα γιατί ειδικά ο άδικος χαμός είναι κάτι που δεν μπορεί να το δεχτεί ο άνθρωπος και η περίπτωση αυτή του Μιχάλη, ήτανε τόσο τραγική που πραγματικά δεν μπορούσες να το πιστέψεις"... είπε χαρακτηριστικά η Έρη Ρίτσου.



"Είναι κρίμα είναι πολύ κρίμα και άδικο και μάλλον είναι δύο λέξεις που δεν περιγράφουν αυτό που έχει συμβεί σε αυτά τα παιδιά που δεν έκαναν κάτι λάθος που έκαναν πράγματα που αγαπούσαν και που κάποιος άλλος αποφασίζει να τους αφαιρέσει τη ζωή και να αποφασίσει για αυτό το παλικάρι να ζήσει μόνο μέχρι τα 29 του και να αποφασίσει και για τη γαρυφαλιά να ζήσει μόνο τα 27" είπε η μητέρα της άτυχης Γαρυφαλλιάς.

Η Έρη Ρίτσου τόνισε ακόμη πως "σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρετε Τα λόγια είναι περιττά είναι τόσο ο πόνος των ανθρώπων που πραγματικά ότι και να πει κανείς μπορεί να ακούγεται και παράταιρο τελικά, το ποίημα μιλάει καλύτερα από οτιδήποτε λόγια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς.

Γιατί όπως γράφει ο ποιητής..."δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι, κι έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας".

