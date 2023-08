Τοπικά Νέα

Λάρισα: Διακοπή στη σιδηροδρομική σύνδεση με Λιτόχωρο

Ποια η αιτία της διακοπής και ποιες οι επιπτώσεις στις ώρες άφιξης και αναχώρησης τις επόμενες ώρες

Διακοπή κυκλοφορίας πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο τμήμα των σιδηροδρόμων μεταξύ Λάρισας και Λιτοχώρου Πιερίας.

Αιτία όπως έχει ανακοινωθεί εντός των συρμών μέχρι στιγμής, είναι η μη-εγκεκριμένη είσοδος ναρμόδιου ατόμου εντός της Σιδηροδρομικής Σήραγγας Πλαταμώνα η οποία απαγορεύει τη δίοσο των συρμών για την αποφυγή παράσυρσης του πεζού.

Πηγές του ΟΣΕ αναφέρουν ότι η διακοπή μυκλοφορίας στο τμήμα αυτό, αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις αφίξεων αλλά και αναχωρήσεωνσυρμών στα επόμενα δρομολόγια του Οργανισμού

