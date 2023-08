Υγεία - Περιβάλλον

Πειραιάς - Ηράκλειο: Ανήλικος τραυματίστηκε μέσα στο πλοίο

Τι ακριβώς συνέβη και το ανήλικο αγόρι τραυματίστηκε εν πλω.

Τραυματισμός σημειώθηκε σήμερα στο πλοίο που πραγματοποίησε το δρομοόγιο από Πειραά προς Ηράκλειο Κρήτης.

Τραυματίας ένας ανήλικος ο οποίος χτύπησε μετά από πτώση στο δάπεδο του πλοίου.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οπίες έγινε το ατύχημα.

Αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου ο μικρός διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου και του πρασχέθηκε η κατάλληλη περίθαλψη.

