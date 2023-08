Υγεία - Περιβάλλον

Σεισμός στην Κω

Ποιο το ακριβές σημείο από το επίκεντο του σεισμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Κυριακή το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κω.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε 22 Χλμ. νοτιοδυτικά της Κεφάλου Κω.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει μεταδοθεί κάποια πληροφορία για ζημιές ούτε για τραυματίες.

