Κατήγγειλε την πρώην σύντροφό του... για σεξουαλική παρενόχληση του σκύλου της

Η 30χρονη τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία του σοδομισμού και της κακοποίησης ζώου σε σχέση με την επίθεση στον σκύλο της.

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο Μίσιγκαν, των ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορίες για την εκτέλεση μιας ενοχλητικής πράξης στον ίδιο της τον σκύλο. Η υπόθεση προέκυψε αφότου ο πρώην φίλος της ανακάλυψε ανησυχητικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού τους, γεγονός που τον ώθησε στην άμεση δράση και στην εμπλοκή των αρχών.

Η 30χρονη Brittany McClure τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία του σοδομισμού και της κακοποίησης ζώου σε σχέση με την επίθεση στον σκύλο της, τον Max. Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας έπεσε πάνω σε ένα βίντεο που κατέγραφε την οδυνηρή πράξη. Το υλικό ανακαλύφθηκε καθώς εξέταζε τις καταγραφές από τις κάμερες παρακολούθησης που είχε εγκαταστήσει στο σαλόνι της κοινής τους κατοικίας.

Ο πρώην φίλος, θορυβημένος από το οδυνηρό περιεχόμενο που είχε συναντήσει, πήρε την άμεση απόφαση να παραδώσει το εξάλεπτο βίντεο στους ερευνητές της τοπικής αστυνομίας. Ο ντετέκτιβ ανέλυσε λεπτομερώς τα γεγονότα που απεικονίζονται στο υλικό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο, εξιστορώντας πώς η Brittany McClure εθεάθη ξαπλωμένη στο πάτωμα του σαλονιού, καλυμμένη από ένα στρώμα και μια κουβέρτα. Στο βίντεο φαίνεται να ανοίγει την κουβέρτα και να κάνει νόημα στον σκύλο, τον Max, να έρθει κοντά της, σύμφωνα με το FOX2.

Ένας έμπειρος αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος , ο οποίος υπηρετεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, εξέφρασε την έκπληξή του για τη σοκαριστική φύση της υπόθεσης. Το περιστατικό χρησιμεύει ως μια απογοητευτική υπενθύμιση της πολυπλοκότητας και των ευθυνών της προστασίας των ζώων, καθώς και της σημασίας των έγκαιρων και αποφασιστικών ενεργειών όταν αντιμετωπίζουμε ανησυχητικές καταστάσεις.

πηγή: gazzetta.gr

