Αθλητικά

ΑΕΚ - Αλμέιδα στον ΑΝΤ1: εμείς θα παίξουμε για την οικογένεια του Μιχάλη (βίντεο)

Τι είπε ο Ματίας Αλμέιδα λίγο πριν αποχωρήσει η αποστολή της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Ντιναμό Ζαγκρεμπ στην Κροατία.

Η αποστολη της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αναχώρησε από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” για τον αγώνα στην Κροατία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου.

Ο προπονητής της Ένωσης, Ματίας Αλμέιδα, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 μετά τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια και τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα παίξει για την οικογένεια του δολοφονημένου Μιχάλη.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ: “Πάντα είμαστε έτοιμοι. Δεν φοβόμαστε, θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή. Είμαι βαθιά θλιμμένος για το περιστατικό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς θα πάμε να παίξουμε για το δικό μας κλαμπ και για την οικογένεια του παιδιού που έχασε την ζωή του.”

