Life

Ο Νόελ Γκάλαχερ παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να θυμηθεί στίχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο δημοφιλής Βρετανός τραγουδιστής για τη δυσκολία του να θυμηθεί στίχους τραγουδιών του πάνω στην σκηνή.

-

Ο Νόελ Γκάλαχερ αποκάλυψε ότι αγωνίζεται για να θυμηθεί τους στίχους των τραγουδιών του, ενώ ερμηνεύει στη σκηνή.

Σε συζήτηση στο podcast Patreon του Ματ Μόργκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian - το πρώην μέλος των Oasis και αρχηγός των High Flying Birds αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει δυσκολία λόγω ηλικίας

Ο Γκάλαχερ, 56 ετών συνέδεσε την απώλεια μνήμης με την πάροδο των χρόνων. «Βρέθηκα σε συναυλία σε περιοδεία να σκέφτομαι: "Ποιος είναι ο επόμενος στίχος σε αυτό το τραγούδι;"» εξήγησε.

Ο τραγουδιστής είπε ότι σκέφτεται να χρησιμοποιήσει έναν τηλεϋποβολέα για στίχους στο μέλλον: «Είμαι βέβαιος ότι, τελικά, θα χρειαστώ έναν».

Ο Νόελ Γκάλαχερ δεν είναι ο μοναδικός μουσικός που αποκαλύπτει ότι χρειάζεται βοήθεια για να θυμάται τους στίχους. Στα τέλη του 2020, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τηλεϋποβολέα στις ζωντανές εμφανίσεις του σε περίπτωση που ξεχάσει τους στίχους των τραγουδιών των Beatles.

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)