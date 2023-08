Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Οι ημιτελικοί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Μουντιάλ των εκπλήξεων, καμία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει ως τα ημιτελικά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο στο παρελθόν . Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων.

-

Η αγωνία χτυπάει ήδη κόκκινο ενόψει των τελευταίων τεσσάρων αγώνων του FIFA Women's World Cup 2023™, καθώς λίγες μέρες απέμειναν για να μάθουμε τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου της μεγαλύτερης διοργάνωσης ποδοσφαίρου γυναικών. Όλοι οι φίλαθλοι αναμένουν με ανυπομονησία τον τελικό αγώνα της Κυριακής, όμως το ζευγάρι του τελικού θα προκύψει από τους δύο σπουδαίους ημιτελικούς που θα διεξαχθούν αύριο, Τρίτη 15 Αυγούστου, στις 11:00, και την Τετάρτη, 16 Αυγούστου, στις 13:00, και θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στο Μουντιάλ των εκπλήξεων, καμία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει ως τα ημιτελικά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο στο παρελθόν, ενώ μόνο η Σουηδία είχε καταφέρει να φτάσει στον τελικό, το 2003. Αύριο, Τρίτη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Ισπανία θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στην απρόσμενα καλή πορεία της και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό κόντρα στη Σουηδία, που στον δρόμο για την τετράδα άφησε έξω τις πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες ΗΠΑ και Ιαπωνία. Οι Ισπανίδες πήγαν στο τουρνουά με αρκετές σημαντικές απουσίες, λόγω της κόντρας σημαντικών μονάδων της ομάδας με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας για τις διαφορές στο ύψος των αμοιβών, σε σχέση με τις αντίστοιχες των ανδρών, όμως αυτό δεν δείχνει να επηρέασε το σύνολο της «Ρόχα». Οι Σουηδέζες δείχνουν στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας τους και θέλουν να πετύχουν ότι δεν κατάφεραν πριν από 20 χρόνια στην Καλιφόρνια, όπου ηττήθηκαν στον τελικό από τη Γερμανία.

Την Τετάρτη, 16 Αυγούστου, η Εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας θα επιχειρήσει να κρατήσει να κρατήσει ζωντανό το όνειρο εκατομμυρίων Αυστραλών κόντρα στο μεγάλο φαβορί, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία. Οι επιτυχίες των «Ματίλντας», όπως είναι το παρατσούκλι της Εθνικής ομάδας γυναικών της Αυστραλίας, έχει δημιουργήσει πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού στη χώρα της μακρινής Ωκεανίας, με αποτέλεσμα σε όλους τους αγώνες της τα γήπεδα να είναι κατάμεστα και με πολύ θερμή υποστήριξη από το κοινό.

Το υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου και το εντυπωσιακό θέαμα που έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα εγγυώνται ένα συναρπαστικό φινάλε για το FIFA Women’s World Cup 2023™. Συντονιστείτε στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+ για να μην χάσετε λεπτό από τους τέσσερις τελευταίους αγώνες που θα κρίνουν τα πάντα στις επόμενες ημέρες.

Πίσω από τα μικρόφωνα των περιγραφών και του σχολιασμού των αγώνων της Ημιτελικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών 2023 θα βρίσκονται ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και ο Νίκος Παπαδογιάννης.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Ημιτελικής Φάσης του FIFA Women’s World Cup 2023™ όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ (11:00) ΑΝΤ1 / ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ (13:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που συνδιοργανώνεται από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και προβάλλεται σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για το γυναικείο ποδόσφαιρο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Στην ελληνική τηλεόραση είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που μεταδίδεται ολόκληρο, με τον ΑΝΤ1 να μεταδίδει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες και το ΑΝΤ1+ και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.

Έως την Κυριακή 20 Αυγούστου, ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι με το FIFA Women’s World Cup 2023™. Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

#FIFAWomensWorldCupGR

www.antenna.gr/womensworldcup2023

Twitter

@fifawwcgr

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)