Λιζέτα Νικολάου: βαρύ το πένθος στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Συγγενείς, φίλοι και συνέδελφοι αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά την αγαπημένη τραγουδίστρια.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου, που άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 11/8 σε ηλικία 71 ετών

Η εξόδιος ακολουθία, τελέστηκε στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου το πρωί της Δευτέρας.

Συγκινημένος ήταν ο μονάκριβος γιος της τραγουδίστριας, Αλέξανδρος Λιάνης και στο πλευρό του είχε τον πατέρα του και πρώην σύζυγό της Λιζέτας Νικολάου, Γιώργο Λιάνη με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι από το 1978 έως και το 1983.

Στην κηδεία της Λιζέτας Νικολάου βρέθηκαν επίσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Δήμητρα Λιάνη, η Χάρις Αλεξίου, ο Στέλιος Διονυσίου και ο Μανώλης Μητσιάς.

