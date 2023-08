Πολιτική

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κροάτη ομόλογο του

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «Ο Κροάτης Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πίστη του ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα εξετάσει αντικειμενικά τα γεγονότα».

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κροατίας επικοινώνησαν εχθές με αφορμή την προφυλάκιση Κροατών φιλάθλων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «Ο Κροάτης Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη λύπη του για τον χαμό του Έλληνα φιλάθλου, καταδίκασε τη συμμετοχή των Κροατών φιλάθλων στα επεισόδια και εξέφρασε την πίστη του ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα εξετάσει αντικειμενικά τα γεγονότα. Ευχαρίστησε δε τόσο τις ελληνικές σωφρονιστικές αρχές όσο και την Ελληνική Πολιτεία για τη συνεργασία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετέφερε στον Κροάτη ομόλογό του την πεποίθησή του ότι η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση αντικειμενικά, αμερόληπτα και επί τη βάσει σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προφυλακισθέντων».





