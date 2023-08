Life

Μύκονος: Οι πιο “καυτές” παρουσίες στα Ματογιάννια (εικόνες)

Μαγνήτισαν τα αντρικά βλέμματα κι άναψαν φωτιές... στο νησί των ανέμων.

Σε μια απέραντη πασαρέλα έχουν μετατραπεί για ακόμη ένα καλοκαίρι τα Ματογιάννια, στην Μύκονο.

Οι εκπρόσωποι του ωραίου φύλου βγήκαν βόλτα στα πιο κοσμικά σοκάκια της Ελλάδας και φόρεσαν δημιουργίες που σε καμία περίπτωση δεν περνούν απαρατήρητες.

Το Mykonos Live TV συγκέντρωσε σε ένα βίντεο και παρουσιάζει τα πιο τολμηρά ντυσίματα!

