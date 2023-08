Κόσμος

Πούτιν: Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε αμυντική συνεργασία με χώρες που προστατεύουν τα συμφέροντά τους

Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε ισότιμη αμυντική συνεργασία με όλα τα έθνη που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεμήνυμά του του στους συμμετέχοντες στο φόρουμ Στρατός-2023.

«Η Ρωσία είναι ανοιχτή στην εμβάθυνση της ισότιμης τεχνολογικής εταιρικής σχέσης και αμυντικής συνεργασίας με άλλες χώρες, δηλαδή με όλες εκείνες που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και την ανεξάρτητη πορεία ανάπτυξής τους, και πιστεύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός συστήματος ισότητας. και αδιαίρετη ασφάλεια που θα προστάτευε αξιόπιστα κάθε χώρα», ανέφερε ο Πούτιν σύμφωνα με το TASS.

Ο Πούτιν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ξένες αντιπροσωπείες που θα συμμετάσχουν στο φόρουμ Στρατού-2023 θα έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον και πολυάσχολο πρόγραμμα. Τόνισε ότι 1.500 ρωσικές εταιρείες παρουσίασαν πάνω από 28.500 στρατιωτικά προϊόντα στο Patriot Park έξω από τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι το επιχειρηματικό πρόγραμμα του φόρουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει 250 εκδηλώσεις, ήταν αφιερωμένο σε τρόπους διαφοροποίησης της αμυντικής βιομηχανίας και ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. "Η Ρωσία έχει πολλά να προσφέρει σε αυτούς τους πολλά υποσχόμενους τομείς. Η αγορά προϊόντων μας, που περιλαμβάνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο. Χαιρόμαστε επίσης που βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ξένων αμυντικών εταιρειών να συμμετέχουν στο φόρουμ. Πέρυσι, 32 επιχειρήσεις παρουσίασαν τα προϊόντα τους εδώ και φέτος, ο αριθμός είναι 82», διευκρίνισε ο Πούτιν.

Τόνισε ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να εργαστεί ενεργά για τους υφιστάμενους δεσμούς συνεργασίας και επίσης να δημιουργήσει νέες σχέσεις με βάση την πολυετή επιτυχημένη εμπειρία της σε αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις.

Το Διεθνές Στρατιωτικό-Τεχνικό Φόρουμ Army-2023 πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Patriot, στο πεδίο βολής Alabino και στο αεροδρόμιο Κουμπίνκα στις 14-20 Αυγούστου. Περίπου 1.500 κορυφαίες ρωσικές αμυντικές επιχειρήσεις θα λάβουν μέρος στο εκθεσιακό και επιχειρηματικό πρόγραμμα του φόρουμ.

