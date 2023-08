Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη: Στις φυλακές οι κατηγορούμενοι

Ξεκίνησαν οι μεταγωγές των συλληφθέντων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 29χρονου φίλαθλου της ΑΕΚ.

Αρχισαν από σήμερα οι μεταγωγές των προφυλακισθέντων για την επιδρομή των Κροατών χούλιγκαν και τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που κατέληξαν στη δολοφονία του 29χρονου φίλαθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή.

Μέχρι το πρωί είχαν εκδοθεί περίπου 70 φυλακιστήρια από τους συνολικά 105 κρατούμενους και συνεχίζεται ή έκδοση και των υπολοίπων, ενώ από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ μετήχθησαν οι πρώτοι 46, οι οποίοι οδηγούνται σε όλα σχεδόν τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Οι μεταγωγές των υπολοίπων, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω Δεκαπενταύγουστου, θα γίνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, 8 βρίσκονται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, 12 επρόκειτο να οδηγηθούν στις φυλακές Αυλώνα και οι υπόλοιποι θα μοιραστούν στις φυλακές Τρικάλων, Λάρισας, Βόλου, Νιγρίτας, Κομοτηνής, Μαλανδρίνου, Άμφισσας, Δομοκού, Χανίων, Χίου, Γρεβενών, Ναυπλίου, Κω και Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τη χωρητικότητα του κάθε καταστήματος κράτησης.

Ο προβληματισμός των Αρχών είναι πώς θα υπάρχει ασφάλεια για τους κρατούμενους, γι' αυτό υπήρξε επικοινωνία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με τις διοικήσεις όλων των καταστημάτων κράτησης, οι οποίες έχουν λάβει μέτρα για την ασφαλή κράτηση των προφυλακισθέντων.

Ο «πονοκέφαλος» των σωφρονιστικών είναι στις φυλακές που υπάρχουν πολλοί Σέρβοι, οι οποίοι έχουν μίσος με τους Κροάτες χούλιγκαν, αλλά και η σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων και των άλλων κρατουμένων, γι' αυτό έχουν δοθεί εντολές και έχει ληφθεί μέριμνα να μην υπάρχουν επαφές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν συμπλοκές, ενώ έχουν καταρτιστεί σχέδια για αυξημένα μέτρα και επιτήρηση σε όλες τις φυλακές, καθώς και ετοιμότητα από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Όπου υπάρχει δυνατότητα να κρατηθούν σε ειδικούς χώρους αυτό θα γίνει. Για παράδειγμα, οι 8 που μεταφέρθηκαν στον Κορυδαλλό κρατούνται στην ειδική πτέρυγα, ώστε να μην έχουν επαφή με άλλους κρατούμενους.

