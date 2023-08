Αθλητικά

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή - Αγώνας Ντιναμό Ζάγκρεμπ – ΑΕΚ: Η ανακοίνωση των Bad Blue Boys

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι Bad Blue Boys, εξέδωσαν ανακοίνωση για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League.

Οι Bad Blue Boys, στην ανακοίνωση τους, παροτρύνουν όλους τους οπαδούς που θα βρεθούν στο γήπεδο να «διοχετεύσουν τον θυμό τους σε 90λεπτη στήριξη της ομάδας και των παικτών της Ντιναμό».

Επίσης αναφέρουν ότι γύρω από το γήπεδο θα δέχονται δωρεές για τους Κροάτες χούλιγκαν που προφυλακίστηκαν για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θύμα τον 29χρονο Μιχάλη Κατσουρή.



Αναλυτικά η ανακοίνωση των Bad Blue Boys:

«Δεδομένων των συνθηκών που είναι γνωστές σε όλους, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την προγραμματισμένη χορογραφία στον αυριανό αγώνα μέχρι να επιστρέψουν τα αδέρφια μας.

Ο Βορράς βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους οπαδούς της Ντιναμό από όλες τις κερκίδες σε ενότητα και αλληλεγγύη, που πολλές φορές μας έβγαλε από δύσκολες καταστάσεις και μας οδήγησε στις μεγαλύτερες νίκες.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας για τον σύλλογό μας και θέλουμε να διοχετεύσουμε τον πόνο, τον θυμό και την απογοήτευση που νιώθουμε σε 90 λεπτά υποστήριξης του συλλόγου μας και των παικτών για να πετύχουμε τη νίκη στο γήπεδο. Ως φίλαθλοι, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην υποφέρει ο σύλλογος εξαιτίας αυτής της κατάστασης!

Γύρω από το γήπεδο, καθώς και στον ίδιο τον αγώνα, θα συγκεντρωθούν δωρεές στα μπλε κουτιά μας για να βοηθήσουμε τους φυλακισμένους αδελφούς μας και όλοι όσοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπορούν να πληρώσουν δωρεές σε λογαριασμό».