Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος: Η ΠτΔ στην Αλεξανδρούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στον Έβρο, με αφορμή τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

-

Στην Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί αύριο η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύουστο, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και στην Ιερά Γυναικεία Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου "Παναγία του Εβρου".

Στις 09.30΄ η κ. Σακελλαροπούλου θα παραστεί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Ιωακείμειο Γηροκομείο της Μητρόπολης και την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μάκρη.

Το απόγευμα θα συναντηθεί με γυναίκες του Εβρου.

Ειδησεις σήμερα:

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κροάτη ομόλογο του