Γερμανία: Συστάσεις στους δημοσιογράφους να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία

Τι δήλωσε ο Φρανκ Ουμπεράλ, επικεφαλής της DJV, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ένωση τη Δευτέρα.

Μετά την προσωρινή σύλληψη μιας Γερμανίδας βουλευτή στις αρχές του μήνα, η ομοσπονδία δημοσιογράφων της Γερμανίας DJV συμβουλεύει τους επαγγελματίες εργαζομένους μέσων ενημέρωσης να μην ταξιδεύουν είτε για επαγγελματικούς, είτε για προσωπικούς λόγους στην Τουρκία.

Η σύλληψη της Γιοκάι Ακμπουλούτ κατά την είσοδό της στην Τουρκία στις αρχές Αυγούστου δείχνει «για ακόμη μια φορά ότι η απολυταρχία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί τους επικριτές της ως μαχητικούς εχθρούς του κράτους και τους διώκει όταν βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει», δήλωσε ο Φρανκ Ουμπεράλ, επικεφαλής της DJV, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ένωση τη Δευτέρα.

Αν η βουλευτική ασυλία δεν προστατεύει από τη σύλληψη, ο κίνδυνος για τους δημοσιογράφους είναι ακόμη μεγαλύτερος, τονίζει η DJV.

Η Ακμπουλούτ, βουλευτής του γερμανικού κόμματος Die Linke (Αριστερά), συνελήφθη για σύντομο χρονικό διάστημα στην Τουρκία στις 3 Αυγούστου. Ένταλμα σύλληψης, το οποίο αργότερα ακυρώθηκε από τις τουρκικές αρχές, είχε εκδοθεί εις βάρος της για «φερόμενη τρομοκρατική προπαγάνδα», δήλωσε η Ακμπουλούτ στην εφημερίδα Mannheimer Morgen.

Η τουρκικής καταγωγής πολιτικός, Κουρδοαλεβιτικής καταγωγής, είναι βουλευτής από το 2017. Έχει ασκήσει κατ’ επανάληψη κριτική στην τουρκική κυβέρνηση και κάνει εκστρατεία για άρση της γερμανικής απαγόρευσης στις δραστηριότητες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν PKK, οργάνωση που η Άγκυρα και η ΕΕ, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Μετά τη σύλληψή της, η γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα και το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών παρενέβησαν και η βουλευτής αφέθηκε ελεύθερη.

«Οποιοσδήποτε, ως δημοσιογράφος, έχει κάνει επικριτικά σχόλια εις βάρος της Τουρκίας, του προέδρου της ή του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σε δικά του άρθρα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα πρέπει να ταξιδέψει στη χώρα», τόνισε ο Ουμπεράλ. «Αλλιώς αντιμετωπίζει ανυπολόγιστους κινδύνους», πρόσθεσε.

