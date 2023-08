Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Η ΑΕΚ κατέθεσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας

Από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι μεταγωγές στις φυλακές της χώρας, καθώς μέχρι το πρωί είχαν ήδη εκδοθεί περίπου 70 φυλακιστήρια, ενώ από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ μετήχθησαν οι πρώτοι 46 κατηγορούμενοι.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, σε βάρος των χούλιγκαν που κρατούνται για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατέθεσε τη Δευτέρα στο δικαστήριο η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την οικογένεια του δολοφονημένου Μιχάλη Κατσουρή και η ΑΕΚ, διά της δικηγόρου της Ελλης Ρίζου, κατέθεσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εναντίον των συλληφθέντων.

«Έρχομαι στη δύσκολη θέση να υπενθυμίσω ότι σε καμιά από τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί εις βάρος των κατηγορούμενων δεν επιτρέπεται η παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την ΠΑΕ ΑΕΚ» τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση ενός εκ των Ελλήνων κατηγορουμένων.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Κούγια:

"Διάβασα την πρωτοφανή είδηση ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ με μια δικηγόρο που τη θυμάμαι στην υπόθεση των δοκαριών του Ατρόμητου, όπου η ΑΕΚ αποπειράθηκε να κερδίσει τον αγώνα στα χαρτιά με τη μεζούρα του Γιάννη Παπαδοπούλου, κατέθεσε δικόγραφο για την υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος τόσο του εντολέως μου, όσο και των υπολοίπων κατηγορούμενων και διερωτώμαι αν εκεί στην ΑΕΚ και στη νομική υπηρεσία μπορούν να ερμηνεύσουν είτε μια ποινική διάταξη ουσιαστικού περιεχόμενου είτε μια δικονομική διάταξη, και έρχομαι στη δύσκολη θέση να υπενθυμίσω ότι σε καμιά από τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί εις βάρος των κατηγορούμενων δεν επιτρέπεται η παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας από την ΠΑΕ ΑΕΚ, αφού απαγορεύεται η υποστήριξη της κατηγορίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, απαγορεύεται η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το αδίκημα της βιαιοπραγίας πριν από αθλητική εκδήλωση, αφού το αδίκημα προϋποθέτει παθόντα φυσικό πρόσωπο και βεβαίως κανείς από τους δράστες δεν τραυμάτισε το γήπεδο της ΑΕΚ με μαχαιριές (!!) προκαλώντας σε αυτό σωματικές βλάβες, και τέλος απαγορεύεται η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών, διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, αφού τα επεισόδια δεν έγιναν λίγη ώρα αλλά 24 ώρες πριν και ήταν άσχετα με τη διεξαγωγή του αγώνα.

Λυπάμαι που έρχομαι στη δύσκολη θέση να υπενθυμίζω τα αυτονόητα, τα οποία δυστυχώς αποδεικνύουν ότι και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ κατά την κρίση μου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον τραγικό θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη για άλλους λόγους, ενώ η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπως και στην περίπτωση των δοκαριών του Ατρόμητου, δέχεται αυτογκόλ, αντί να σκοράρει εις βάρος των αντιπάλων.

Υ.Γ. Υπάρχουν και ειδικοί δικηγόροι που μπορεί να βοηθήσουν τη νομική υπηρεσία της ΑΕΚ να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Αθήνα, 14/08/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας"



?Σημειώνεται πως έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα, οι μεταγωγές στις φυλακές της χώρας, καθώς μέχρι το πρωί είχαν ήδη εκδοθεί περίπου 70 φυλακιστήρια, ενώ από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ μετήχθησαν οι πρώτοι 46 κατηγορούμενοι.

Οι μεταγωγές των υπολοίπων, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω Δεκαπενταύγουστου, θα γίνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

