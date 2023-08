Πολιτική

Αλβανία: Ο Φρέντι Μπελέρη μιλά στον ΑΝΤ1 μέσα από τις φυλακές - “Είμαι απτόητος, είμαι εδώ” αναφέρει (βίντεο)

Τι ανέφερε στον ΑΝΤ1 για την κράτησή του και πότε αναμένεται να λήξει η προθεσμία ώστε να μην εκπέσει του αξιώματός του.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αποφασισμένος να μείνει όρθιος, είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος της χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Μέσα από τις φυλακές των Τιράνων, μιλά στον ΑΝΤ1.



"Είμαι απτόητος είμαι εδώ και είμαι αποφασισμένος να κάτσω όσο χρειαστεί για να δικαιωθώ, όσο υπάρχει η συμπαράσταση του κόσμου, της Ελληνικής πολιτείας, των Ελλήνων γενικότερα, δεν πρόκειται να λυγίσω... Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και βασικά τους επίσημους, εκτός από την Ελλάδα και από την Αλβανία, που έρχονται να συμπαρασταθούν να δώσουν ένα μήνυμα, ένα μήνυμα Δημοκρατίας και ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί η Αλβανία στην καρδιά της Ευρώπης, να παραβιάζει το κράτος δικαίου και να στερεί ακόμη το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι..." είπε χαρακτηριστικά.



Με συγκίνηση, παρακολουθεί τις προσπάθειες της ομογένειας και της ελληνικής κυβέρνησης, όσο οι αλβανικές αρχές ροκανίζουν το χρόνο, στην προσπάθειά τους, να μην του επιτρέψουν να ανέβει, στο δημαρχιακό θώκο. Η τρίμηνη προθεσμία που είχε, για να αναλάβει καθήκοντα, ωστε να μην εκπέσει του αξιώματός του, φαίνεται να λήγει σήμερα, ωστόσο το νομικό τοπίο δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο.

"Δεν ξέρω. Είναι θέμα ερμηνείας, αν λήγει σήμερα ή αν λήγει την ημέρα που επίσημα το δικαστήριο με κήρυξε δήμαρχο, είναι μία μάχη τόσο δικαστική όσο και (εδώ μου λείπει μια λέξη θα την ακούσω μετά το ζωντανό) πού θα τη δώσουμε με πίστη και τη συμπαράσταση όλων αυτών των φίλων. Η δικαιοσύνη πάντα κερδίζει άλλοτε αργά άλλοτε πιο γρήγορα μα στο τέλος νικά" τόνισε ο Μπελέρη.

Ο πρόεδρος Ομόνοιας, κ. Γκούμας ανέφερε πως "υπάρχει κενό στην αλβανική νομοθεσία, δεν υπάρχει προηγούμενο υπάρχουν και άλλες απόψεις, υπάρχουν δικηγόροι που υποστηρίζουν πως η προθεσμία είναι μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, είτε λήγει σήμερα είτε σε ένα μήνα δεν βλέπουμε διάθεση από την αλβανική κυβέρνηση να κάνει πίσω στο θέμα αυτό, οποίο παραθυράκι νομικό ο κύριος ράμα προσπαθεί να το κλείσει γιατί η δικαιοσύνη στην Αλβανία λειτουργεί αλα καρτ.





Η οικογένεια του Φρέντυ μπελερη, καταγγέλλει καθεστώς εκφοβισμού, από αλβανικής πλευράς, για να μην συγκεντρωθεί κόσμος, στην εκδήλωση συμπαράστασης, που οργανώνεται, για την αποφυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδερφός του Φρέντι Μπελέρη και ανέφερε πως "θέμα εκφοβισμού και τέτοια υπάρχει και πιέσεων γιατί οι Αλβανοί, ετοιμάζονται για τα επόμενα βήματα, οπότε προσπαθούν να φοβίσουν τον κόσμο να μην κατέβει στη διαμαρτυρία και γενικά να μη συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ο στόχος τους είναι μετά την απώλεια του Δημαρχείου να προβούν σε νέες εκλογές και να μπορέσουν να διεκδικήσουν το δήμο"

Κάλεσμα για να δώσει το παρόν, όλη η ομογένεια, στη διαδήλωση, έκανε μέσω των social media και ο χειμαριώτης Πύρρος Δήμας.



Παράλληλα, μέλος πανηπειρωτικής ομοσπονδίας Αμερικής λέει πως "ήρθα από την Αμερική από την Ουάσινγκτον για αυτή την υπόθεση του Μπελέρη".



Κάτοικος Χειμάρρας ανέφερε πως "σαν μήνυμα προς όλους ναι μεν αφέντης είναι σε ένα κελί στη φυλακή αλλά να μην ξεχνάει κανείς ότι και εμείς είμαστε σε ένα μεγαλύτερο κελί μέσα σε αυτά τα σύνορα".



Υποστηρικτές του Μπελέρη, ελπίζουν να τον δουν σύντομα εκτός φυλακής, καθώς, στις 21 Αυγούστου, εκδικάζεται το αίτημα αποφυλάκισης που έχει καταθέσει. Η έρευνα των αρχών αλβανικών αρχών, έχει ολοκληρωθεί και η προσωρινή του κράτηση, είχε διαταχθεί, με το πρόσχημα ότι θα μπορούσε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της.

Στη συγκέντρωση θα λάβουν μέρος ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

