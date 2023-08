Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος: Στην Τήνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του τορπιλισμού τού καταδρομικού «Έλλη»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 15 Αυγούστου, θα μεταβεί στην Τήνο, όπου θα παραστεί στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του τορπιλισμού τού καταδρομικού «Έλλη»

