Κόσμος

Μεταναστευτικό - Τυνησία: Νεκροί και αγνοούμενοι σε ναυάγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλοιάριο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί 35 άνθρωποι ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από την ακτή στο Σίντι Μανσούρ

-

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον πέντε Τυνήσιοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους άλλοι επτά φέρονται ως αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο πλοιαρίου το οποίο είχε αναχωρήσει σήμερα το πρωί από τις ακτές της πόλης Σφαξ, στην κεντροανατολική Τυνησία.

Το πλοιάριο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί "35 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Τυνήσιοι", ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανατράπηκε "λίγο μετά την αναχώρησή του από την ακτή στο Σίντι Μανσούρ", δήλωσε ο δικαστής Φάουζι Μασμούντι, εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Σφαξ, διευκρινίζοντας ότι "23 άνθρωποι διασώθηκαν".

"Ενα παιδί και δύο γυναίκες περιλαμβάνονται στους νεκρούς", προσθεσε. Όπως δήλωσε, "το ναυάγιο σημειώθηκε μέσα σε διάστημα μικρότερο της μιας ώρας μετά την αναχώρηση από το Σίντι Μανσούρ", τοποθεσία που είναι γνωστή ως σημείο αναχώρησης των παράτυπων μεταναστών.

Η πόλη Σφαξ αποτελεί από την αρχή της χρονιάς το επίκεντρο των προσπαθειών παράνομης διέλευσης της Μεσογείου με σημείο αναχώρησης τις ακτές της Τυνησίας, που βρίσκονται, στο πλησιέστερο σημείο, τουλάχιστον 130 χλμ. από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

Το δικαστήριο της Σφαξ άρχισε τη διενέργεια έρευνας για να καθορίσει τα αίτια του ναυαγίου. "Μπορεί το πλοιάριο να μετέφερε έναν μικρό αριθμό πολιτών της υποσαχάριας Αφρικής και αυτοί να περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους", είπε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Ένα άλλο ναυάγιο σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο μόλις 120 μέτρα από την ακτή, στο λιμάνι Γκαμπές, που βρίσκεται σχεδόν 150 χλμ νοτίως της Σφαξ. Ένας 20χρονος Τυνήσιος χάθηκε στο ναυάγιο αυτό όπως και ένα βρέφος, του οποίου οι γονείς συγκαταλέγονται στους 13 διασωθέντες, όλοι τους Τυνήσιοι. Άλλοι πέντε Τυνήσιοι συνεχίζουν να φέρονται ως αγνοούμενοι.

Η Τυνησία έχει βυθιστεί σε οικονομική κρίση και μαστίζεται από μεγάλες πολιτικές εντάσεις αφότου ο πρόεδρος Καΐς Σάγιεντ ανέλαβε όλες τις εξουσίες στις 25 Ιουλίου 2021. Σχεδόν 20 αντιφρονούντες είναι φυλακισμένοι από τον Φεβρουάριο.

Ειδησεις σήμερα:

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κροάτη ομόλογο του