Ελληνοτουρκικά: Η νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Το διπλωματικό παρασκήνιο για τα ελληνοτουρκικά και οι διεργασίες μεταξύ των Υπουργών.

Του Σπύρου Μουρελάτου

Η απουσία εμπρηστικών δηλώσεων, αλλά και πτητικής δραστηριότητας στο Αιγαίο από την Τουρκία αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις για την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Βεβαίως το θετικό κλίμα μένει να επιβεβαιωθεί και στο προγραμματισμένο, νέο ραντεβού των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη της προώθησης του πολιτικού διαλόγου βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναζητούν ημερομηνία για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους πιθανώς και πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ύστερα από αυτήν δεν αποκλείεται να γίνει γνωστός ο χρόνος επανέναρξης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ή ακόμη και το επόμενο ελληνοτουρκικό ραντεβού για τη λεγόμενη θετική ατζέντα.

Ο ΑΝΤ1 είναι σε θέση να γνωρίζει πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη έχει κλειδώσει για το τέλος του έτους και συγκεκριμένα για το Νοέμβριο, κάτι που δεν αποκλείεται να επισημοποιηθεί μετά το τετ α τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Η Αθήνα επιδιώκει καλύτερη συνεργασία με την Άγκυρα και στο μείζον ζήτημα του Μεταναστευτικού.

