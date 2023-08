Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια: Η στιγμή που ο Μιχάλης Κατσουρής δέχεται επίθεση με ρόπαλο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Κάμερα από το σημείο της συμπλοκής έχει καταγράψει την επίθεση με ρόπαλο που δέχτηκε ο 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ μετά τη μοιραία μαχαιριά.

Η στιγμή που ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής δέχεται επίθεση με ρόπαλο από χούλιγκαν καταγράφεται σε καρέ που είναι στη διάθεση των Αρχών από το βράδυ της αιματηρής συμπλοκής στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το συγκεκριμένο χτύπημα μάλλον προέρχεται από Κροάτη οπαδό της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που βρισκόταν στο σημείο και προηγείται του μαχαιρώματος του Μιχάλη Κατσουρή στο μπράτσο.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από κάμερες ασφαλείας εξετάζεται από τις Αρχές, οι οποίες τονίζουν ότι η έρευνα για την ταυτοποίηση του δολοφόνου του 29χρονου είναι πολύπλοκη και θα πάρει χρόνο, καθώς το οπτικοακουστικό υλικό είναι σκοτεινό, ενώ ταυτόχρονα τα άτομα που έχουν καταγραφεί είναι δεκάδες, με τα περισσότερα να μην έχουν ευκρινή χαρακτηριστικά.

Το χτύπημα που δέχθηκε από ρόπαλο υπάρχει σε βίντεο, ωστόσο σε κανένα βίντεο που έχει στην κατοχή της η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ δέχεται επίθεση με μαχαίρι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ στις λίστες υπόπτων της ΕΛ.ΑΣ. για τον θανάσιμο τραυματισμό του οπαδού της ΑΕΚ υπάρχουν και άτομα που δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των συλληφθέντων. Σημειώνεται ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε οπλοστάσιο με ρόπαλα και προστατευτικά δοντιών, το οποίο ανήκει πιθανότατα σε άτομα που διέφυγαν μετά τη συμπλοκή.

πηγή εικόνας: kathimerini.gr

