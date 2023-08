Κοινωνία

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση γυναίκας από νοσοκομείο

Εντοπίστηκε η νεαρή γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από το «Παπαγεωργίου».

Η περιπέτεια της Άννας Μαρίας Μπολώτη, 28 ετών, έληξε σήμερα, 14/08/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Άννα Μαρία Μπολώτη βρέθηκε και είναι καλά. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Άννα Μαρία Μπολώτη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.

